Mussomeli vince la sfida | 3 atleti 15 marzo gloria

Il 15 marzo a Bafia, frazione di Castroreale, si è svolta la prima tappa del Trail Sicilia Challenge 2026, una competizione di corsa su sentieri che ha attirato tre atleti locali. La gara ha messo alla prova le capacità di resistenza dei partecipanti, trasformando i percorsi naturali della zona in un vero campo di sfida. La vittoria è andata a un atleta di Mussomeli.

La prima tappa del Trail Sicilia Challenge 2026 ha preso il via domenica 15 marzo a Bafia, frazione di Castroreale, trasformando i sentieri locali in una vera e propria palestra di resistenza. L’evento, valido per il campionato regionale sotto l’egida del CSI, ha la partecipazione dell’a.s.d. Gli amici della mtb di Mussomeli con tre atleti: Vincenzo Carduccio, Angelo Di Maria e Salvino Piazza. Accompagnati dal presidente Vincenzo Frangiamore, questi corridori hanno affrontato un tracciato difficile e tecnico, dimostrando determinazione e riportando a casa i primi punti per la loro società. Oltre lo stereotipo: sport come motore sociale. Spesso si tende a guardare alla Sicilia solo attraverso le lenti dei problemi strutturali, ma eventi come questo smontano quella visione parziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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