La domenica 15 marzo 2026 segna il ritorno in diretta di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo su Canale5, con Gerry Scotti alla conduzione. L’appuntamento si colloca nella fascia serale dopo La Ruota della Fortuna, offrendo un percorso a dieci concorrenti verso il premio da un milione di euro. La puntata promette una fase qualificativa basata su cultura generale e rapidità mentale, seguita dalla scalata finale dove la fortuna e l’intuizione decidono il vincitore. Il programma inizia subito dopo la conclusione dell’access prime time, mantenendo lo stesso meccanismo rinnovato ma riconoscibile. I partecipanti dovranno affrontare domande che spaziano dalla storia all’attualità, sotto pressione temporale stretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 marzo: il milione in gioco, Scotti guida la sfida

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