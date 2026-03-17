Musica Napoli riaccende l’Ex Base NATO | arriva l’Alien Sound Festival 2026

A Napoli, l’Ex Base NATO di Bagnoli si trasforma in un palcoscenico musicale con l’arrivo dell’Alien Sound Festival 2026. Lo spazio, un tempo usato per scopi militari, si prepara a ospitare eventi di musica dal vivo di livello internazionale. La città si prepara ad accogliere questa iniziativa, che rappresenta un cambiamento importante per l’intera regione meridionale.

Da spazio militare abbandonato a nuovo epicentro della musica live internazionale: l’Ex Base NATO di Bagnoli si prepara a inaugurare una stagione 2026 che segna un punto di svolta per Napoli e per l’intero Sud Italia. Un luogo simbolo di rigenerazione urbana che oggi si trasforma in una delle venue più ambiziose del panorama europeo, pronta ad accogliere grandi produzioni, esperienze immersive e artisti di primo piano della scena globale. Il primo grande annuncio è quello dell’Alien Sound Festival, in programma il 4 e 5 luglio, destinato a diventare uno degli appuntamenti chiave dell’estate musicale italiana. Un format che punta dritto al cuore della scena latin urban internazionale, portando a Napoli alcuni tra gli artisti più influenti del momento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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