Al Lake Sound Festival di Cernobbio arriva anche Charlie Puth
Al Lake Sound Festival di Cernobbio si annuncia la presenza di Charlie Puth, noto cantautore americano quattro volte candidato ai Grammy. Il 25 luglio, presso Villa Erba, Puth terrà uno dei suoi concerti durante il tour mondiale, consolidando l’evento come appuntamento musicale di rilievo per la regione. La sua partecipazione arricchisce il cartellone del Lake Sound Park 2026, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascoltare dal vivo un artista di fama internazionale.
Il nuovo anno si apre con un grande annuncio internazionale per il Lake Sound Park 2026: il 25 luglio arriverà Charlie Puth, il cantautore americano 4 volte candidato ai Grammy porterà a Villa Erba (Ex Galoppatonio) a Cernobbio (CO) il suo tour mondiale dopo essersi esibito il prossimo 8 febbraio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
