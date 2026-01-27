Goran Bregovi? data evento a luglio con orchestra sinfonica e tour con la Wedding and Funeral Band

Goran Bregovi? torna in Italia a luglio con due eventi: un concerto con orchestra sinfonica e un tour con la Wedding and Funeral Band. Questi spettacoli offrono due interpretazioni distinte del suo universo musicale, confermando il suo ruolo di artista capace di unire culture e stili diversi. Un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei compositori più apprezzati e innovativi del panorama internazionale.

ROMA – Dopo una stagione di concerti che ha rinnovato il forte legame con il pubblico italiano e dopo aver ritirato il Premio Tenco alla carriera, prestigioso riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli, Goran Bregovi? annuncia il suo ritorno in Italia con due progetti live profondamente diversi e complementari: due visioni artistiche autonome che raccontano, da prospettive differenti, l’universo musicale di uno dei compositori più celebrati e riconoscibili del nostro tempo. Da una parte, un appuntamento speciale, con orchestra sinfonica, coro e la Wedding and Funeral Band, in programma l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: Goran Bregovi? – The Belly Button of the World. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

