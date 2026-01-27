Goran Bregovi? data evento a luglio con orchestra sinfonica e tour con la Wedding and Funeral Band

Da lopinionista.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Goran Bregovi? torna in Italia a luglio con due eventi: un concerto con orchestra sinfonica e un tour con la Wedding and Funeral Band. Questi spettacoli offrono due interpretazioni distinte del suo universo musicale, confermando il suo ruolo di artista capace di unire culture e stili diversi. Un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei compositori più apprezzati e innovativi del panorama internazionale.

ROMA – Dopo una stagione di concerti che ha rinnovato il forte legame con il pubblico italiano e dopo aver ritirato il Premio Tenco alla carriera, prestigioso riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla musica d’autore e la capacità di costruire ponti sonori tra culture, lingue e popoli, Goran Bregovi? annuncia il suo ritorno in Italia con due progetti live profondamente diversi e complementari: due visioni artistiche autonome che raccontano, da prospettive differenti, l’universo musicale di uno dei compositori più celebrati e riconoscibili del nostro tempo. Da una parte, un appuntamento speciale, con orchestra sinfonica, coro e la Wedding and Funeral Band, in programma l’8 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma: Goran Bregovi? – The Belly Button of the World. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

goran bregovi data evento a luglio con orchestra sinfonica e tour con la wedding and funeral band

© Lopinionista.it - Goran Bregovi?, data evento a luglio con orchestra sinfonica e tour con la Wedding and Funeral Band

Approfondimenti su Goran Bregovi?

Bregovic in Italia, evento Roma e tour “The Wedding and Funeral Band”

Goran Bregovic torna in Italia con due appuntamenti musicali: un evento a Roma a luglio e un tour con “The Wedding and Funeral Band” che partirà da aprile, coinvolgendo diverse città del paese.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Goran Bregovi - Ouzo & Banana

Video Goran Bregovi? - Ouzo & Banana

Ultime notizie su Goran Bregovi?

goran bregovi? data eventoGoran Bregovi?Il Maestro Goran Bregovi? torna in Italia accompagnato dalla sua straordinaria Wedding and Funeral Band per un concerto davvero imperdibile. Sul palco, un ensemble esplosivo di trombe, tromboni, ... ecodibergamo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.