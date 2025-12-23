San Pietro al Tanagro muore 64enne dopo 40 giorni di agonia

A San Pietro al Tanagro, nel Salernitano, si è spento dopo oltre quaranta giorni di degenza un uomo di 64 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 13 novembre nel Vallo di Diano. La sua morte segna la conclusione di un lungo periodo di attesa per la famiglia e la comunità locale, che aveva seguito con apprensione le sue condizioni.

Dopo oltre quaranta giorni di ricovero in ospedale, è morto un uomo di 64 anni di San Pietro al Tanagro, nel Salernitano, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre nel Vallo di Diano. L'uomo era alla guida della propria autovettura quando, lungo la strada provinciale che collega Polla a Sant'Arsenio, si è verificato un violento impatto con un mezzo agricolo. Le lesioni riportate nello scontro erano apparse fin da subito gravissime. Soccorso e trasferito presso l'ospedale di Polla, il 64enne è rimasto ricoverato in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione.

