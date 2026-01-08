Età massima per guidare le nuove regole dell’UE | cosa sta cambiando

Le nuove normative dell’UE sull’età massima per guidare mirano a garantire sicurezza e autonomia. Con il progressivo invecchiamento della popolazione, si discute su limiti di età e controlli periodici per i guidatori senior. Queste regole cercano di trovare un equilibrio tra tutela della sicurezza stradale e rispetto dei diritti di chi mantiene la capacità di guidare. Ecco cosa sta cambiando e perché è importante conoscere le novità.

