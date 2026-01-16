Il ricatto di Xi Jinping a Vladimir Putin riguardo all’energia elettrica evidenzia le vulnerabilità della Russia nel contesto globale. La decisione della Cina di interrompere le forniture energetiche mostra come le tensioni internazionali e le sanzioni abbiano indebolito la posizione russa, trasformando le risorse energetiche in strumenti di negoziazione e di mercato. Questo scenario riflette le sfide di un sistema energetico in evoluzione, con ripercussioni sulla stabilità geopolitica.

Roma, 16 gennaio 2026 - Da arma di pressione diplomatica a merce da vendere a prezzo di scarto, pur di piazzarla, da quando l’Unione Europea non compra più petrolio e gas da Mosca grazie alle sanzioni, per il Cremlino e le sue casse non si mette troppo bene. Non solo la Russia ha perso potere politico all’interno dell’Opec+, dove, sostanzialmente, era l’unico Paese, insieme con l’Arabia Saudita che poteva influenzare la produzione e il prezzo del greggio. Dopo che il Club di Bruxelles ha deciso che i rubinetti siberiani non interessano più, la Piazza Rossa è stata costretta a trovare nuovi clienti, o ad aumentare le forniture con quelli vecchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

