Le foto dentro il Constellation la notte della strage | i candelotti la porta bloccata | Per Riccardo probabile morte per asfissia
Le foto scattate all’interno del Constellation nella notte della tragedia mostrano i candelotti e la porta bloccata. Secondo le indagini, Riccardo potrebbe essere morto per asfissia. I frame e i disegni contenuti nel fascicolo dell’udienza di convalida dell’arresto di Jacques Moretti contribuiscono a ricostruire i momenti chiave di quella sera.
Le immagini, i frame e i disegni dal fascicolo dell'udienza di convalida dell'arresto di Jacques Moretti. L'autopsia sul corpo di uno dei ragazzi italiani morti nel rogo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
