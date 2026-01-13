Le foto scattate all’interno del Constellation nella notte della tragedia mostrano i candelotti e la porta bloccata. Secondo le indagini, Riccardo potrebbe essere morto per asfissia. I frame e i disegni contenuti nel fascicolo dell’udienza di convalida dell’arresto di Jacques Moretti contribuiscono a ricostruire i momenti chiave di quella sera.

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei fuochi d’artificio illegali vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it