Motore di crescita per il territorio Comuni e imprese uniti nella cultura

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala di rappresentanza della Camera di commercio a Carrara si è svolto ieri un incontro dedicato alla candidatura di Massa come capitale italiana della cultura 2028. L’evento ha riunito rappresentanti di Comuni e imprese che condividono l’obiettivo di usare la cultura come elemento di sviluppo e identità per il territorio. La discussione si è concentrata sui pilastri di questa proposta.

Fare della cultura un motore di crescita e identità per il territorio. Con questo obiettivo si è svolto ieri, nella sala di rappresentanza della Camera di commercio, a Carrara, l’incontro dal titolo ’I pilastri della candidatura di Massa a capitale italiana della cultura 2028. Insieme con le imprese del territorio’. Un momento di dialogo e confronto che ha riunito istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo economico, per rafforzare il percorso di Massa verso il titolo, con la decisione finale che arriverà domani da Roma. L’iniziativa, promossa dal Comune di Massa e ospitata dalla Camera di commercio Toscana Nord-Ovest, ha rappresentato un passaggio significativo nel lavoro di costruzione del dossier. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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