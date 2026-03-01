aprilia promette acosta sorprende e ducati oscura il futuro della motogp

Nel Gran Premio della Thailandia del 2026, Aprilia ha annunciato una promessa, Acosta ha sorpreso tutti con le sue performance e Ducati ha fatto parlare di sé oscurando le altre case nel panorama della MotoGP. Fin dal primo fine settimana, si sono manifestati scenari improbabili, con la chiusura del ciclo regolamentare delle moto da 1.

Il gran premio thailandia 2026 ha introdotto scenari inattesi già al primo fine settimana: la chiusura del ciclo regolamentare delle moto da 1.000cc non ha impedito sorprese di rilievo, con una classifica che cambia rapidamente e una lotta sempre più aperta tra le case principali. Buriram ha mostrato una dinamica diversa da quella attesa, mettendo in evidenza prestazioni variabili, gestione delle gomme e sviluppi tecnici che potrebbero influire sugli equilibri della stagione. pedro acosta ha chiuso in testa la Sprint del sabato, regalando a KTM un successo che mancava dalla Sprint del GP di Spagna del 2023. Nella gara lunga del giorno seguente, lo spagnolo ha mostrato velocità nello spegnimento dei semafori e costanza nel finale, chiudendo al secondo posto e portando i 32 punti in classifica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

MotoGp, Acosta sicuro: “Ducati e Aprilia sono un passo avanti”Roma, 23 febbraio 2026 – I test di Buriram hanno confermato già quanto emerso nel finale di stagione 2025: Ducati e Aprilia sono le moto più veloci.

Bezzecchi stende tutti, Aprilia spaventa Ducati. Acosta in vetta al Mondiale, durerà?MARCO BEZZECCHI: VOTO 9 Dalla polvere (anzi dall'asfalto) della scivolata-Sprint all'aria fine del gradino più alto del podio domenicale, quando i punti sono più pesanti. Bezzecchi autografa a Buriram ... msn.com