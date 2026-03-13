Il festival fotografico d' autore gratis anima il quartiere San Pellegrino | mostre talk e incontri

Dal 14 al 29 marzo, il quartiere San Pellegrino di Viterbo ospita il festival fotografico d'autore “Viterbo fotografia 2026”. L'evento è gratuito e comprende esposizioni, incontri e talk legati alla fotografia. Il festival si svolge nel centro storico, coinvolgendo diverse location del quartiere, e propone un calendario ricco di iniziative dedicate alla fotografia contemporanea.

Dal 14 al 29 marzo, il cuore medievale di Viterbo fa da cornice alla fotografia d'autore grazie al festival “Viterbo fotografia 2026”. Organizzato dal gruppo fotografico Magazzino 120, l'evento trasforma il palazzo degli Alessandri e la torre Scacciaricci in un percorso immersivo fatto di mostre, talk e incontri. L'ingresso al festival è gratuito e aperto a tutta la comunità. Gli orari sono: sabato e domenica dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 16 alle 19,30. Ore 17 - Inaugurazione festival, saluti e gemellaggio tra il gruppo fotografico Magazzino 120 di Viterbo e l'associazione culturale Spazi vivi di Sanremo Ore 17,30 - Talk autori: il gruppo fotografico Magazzino 120 presenta i progetti in esposizione e incontro con gli autori Ore 17,30 - Talk autori: Roberto Laurenti presenta la fanzine “Limen”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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