Busto Arsizio | 2 mostre gratuite al Festival Fotografico Europeo

A Busto Arsizio si svolge la XIV edizione del Festival Fotografico Europeo con due mostre gratuite allestite presso la Galleria Boragno. La città si conferma come centro importante per l’evento, che attira appassionati e professionisti del settore. Le esposizioni sono aperte al pubblico senza costi e rappresentano un momento di confronto per gli amanti della fotografia.

Busto Arsizio si conferma il cuore pulsante della XIV edizione del Festival Fotografico Europeo, ospitando due mostre fondamentali alla Galleria Boragno. L’evento, organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano, propone a marzo un percorso tra ritratti umani e reportage di viaggio. La rassegna coinvolge anche Legnano, Castellanza e Olgiate Olona, ma è nella città di Busto Arsizio che si concentra l’attenzione sulle opere di Marco Martelli e Lorenzo Scoglio. La Galleria Boragno, situata in via Milano, rinnova la sua collaborazione con il grande evento fotografico. Per il mese di marzo sono previste due esposizioni distinte ma complementari. Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 marzo alle ore 11:00 con l’inaugurazione dedicata a Marco Martelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...

Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...

Tutto quello che riguarda Busto Arsizio

Temi più discussi: Tra rabbia e memoria: l’arte contemporanea si intreccia a Busto Arsizio; Eventi segnalati dai Comuni; Bambini e ragazzi alla scoperta dell’Architettura di comunità a Busto Arsizio; Little Tony, mostra permanente a Valdobbiadene. La figlia Cristiana: Era un sogno di papà.

Busto Arsizio: un incontro letterario dedicato alle donne in occasione della Giornata internazionaleTanti gli appuntamenti che propone Auser Busto Arsizio per il mese di marzo: dai pomeriggi letterari ai laboratori creativi, dalle mostre agli spettacoli teatrali e un torneo di burraco ... legnanonews.com

Busto Arsizio si veste a festa: nel weekend la seconda tappa dell’Olympic Fringe FestivalParate in stile luna park, spettacoli di clownerie e giocoleria e ultimi giorni per la mostra dedicata alle immagini iconiche dei Giochi olimpici al Museo del Tessile ... varesenews.it

A Busto Arsizio venti senza fissa dimora cercano riparo tra stazione e ospedali. - facebook.com facebook

UYBA Volley Busto Arsizio (@UYBAvolley) on X x.com