Il trailer di Avengers: Doomsday è ora disponibile e presenta le Sentinelle e i costumi ispirati ai fumetti degli X-Men. Questo film segna il ritorno ufficiale degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, con la partecipazione di personaggi storici della saga mutante. L’annuncio, fatto durante una livestream, ha confermato la presenza di numerosi attori noti, arricchendo un cast già molto atteso.

Gli X-Men sono ufficialmente tornati nel Marvel Cinematic Universe. Quando i Marvel Studios hanno annunciato il cast di Avengers: Doomsday durante una livestream da record, una delle sorprese più grandi è stata la presenza di diversi volti storici della saga mutante targata Fox all’interno di un ensemble già ricchissimo di star. Prima di lanciarsi nel reboot degli X-Men che dovrà segnare la prossima grande era dell’MCU, lo studio ha deciso di concedere a personaggi e interpreti iconici un’ultima, significativa apparizione nel finale della Saga del Multiverso. Da quando è stato confermato il loro ritorno, i fan si sono chiesti quale ruolo avranno nella storia di Doomsday. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il trailer degli X-Men di Avengers: Doomsday è finalmente online e mostra Sentinelle e costumi fedeli ai fumetti

Leggi anche: Avengers: Doomsday: È trapelato online il terzo trailer dedicato agli X-Men!

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il trailer degli X-Men ha appena svelato l’eroe più potente del MCU? (E non è chi pensate)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Avengers: Doomsday, il trailer dedicato agli X-Men ha commosso tutti: momento epico!; Il terzo trailer di Avengers: Doomsday riscrive l’identità degli X-Men (e farà felici i fan Marvel); Avengers: Doomsday – È trapelato il terzo dei quattro teaser trailer ufficiali del film! (2025); Avengers: Doomsday, il 2° teaser trailer del film con Chris Hemsworth nei panni di Thor.

Avengers: Doomsday, ecco lo spettacolare teaser con gli X-Men - Marvel ha pubblicato ufficialmente anche il terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, quello che ha fatto più discutere: rivediamo gli X- multiplayer.it