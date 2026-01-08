Islam a scuola il caso Piacenza arriva in Parlamento Sasso Lega | Interrogazione a Valditara

L'inchiesta de Il Giornale sull'Istituto Averroè di Piacenza ha sollevato un dibattito sulla presenza dell'insegnamento islamico nelle scuole. La Lega ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Istruzione per chiarire eventuali rischi di indottrinamento. La vicenda ha attirato l’attenzione delle istituzioni, evidenziando la necessità di un’analisi approfondita delle attività formative coinvolte.

L'inchiesta de Il Giornale sulle attività dell'Istituto Averroè nelle scuole di Piacenza ha innescato una polemica politica, con la Lega che denuncia rischi di indottrinamento. Il deputato Rossano Sasso ha annunciato un'interrogazione al ministro Valditara, chiedendo di fermare queste iniziative e di garantire il necessario consenso delle famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Il caso della famiglia che vive nel bosco entra in Parlamento. La Lega presenta interrogazione Leggi anche: Il caso della famiglia che vive nel bosco entra in Parlamento. La Lega presenta interrogazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'ultima follia targata Islam: lezioni di Corano ai bambini delle elementari; Pericolo Islam a Piacenza? Qualcuno batta un colpo sul tasto integrazione; Piacenza, il focolaio dell'islamismo rosso. Il patto tra moschee, sindacati e sinistra; A Piacenza l'Islam sale in cattedra: lezioni di Corano ai bambini delle scuole elementari. FdI alza il muro: basta indottrinamento. Scuole e Islam, esplode il caso Piacenza: depositata un'interrogazione al ministro Valditara - Lega e Fratelli d’Italia attaccano l’ingresso dell’Istituto Averroè nelle aule, anche alle elementari. msn.com

LEGA * CAMERA: «SCUOLA: SASSO, INTERROGAZIONE LEGA A VALDITARA SU INDOTTRINAMENTO CORANICO IN SCUOLE DI PIACENZA» - Scuola: Sasso, interrogazione Lega a Valditara su indottrinamento coranico in scuole di Piacenza Roma, 8 gen. agenziagiornalisticaopinione.it

L'ultima follia targata Islam: lezioni di Corano ai bambini delle elementari - Dagli inviti alle scuole alle lezioni in aula senza protocolli chiari: a Piacenza il caso dell’Istituto Averroè solleva interrogativi su consenso dei genitori, trasparenza e confini tra istruzione pub ... msn.com

Ne abbiamo trovato un altro. Un altro predicatore che ci odia, fin dal profondo delle nostre radici, che vuole costruire una grande scuola coranica in tutta Italia per indottrinare tutti quei musulami che si fanno “inquinare” da nel nostro Paese: corrotto e forvia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.