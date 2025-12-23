Garry Kasparov, noto ex campione mondiale di scacchi e figura politica di spicco, è stato condannato in contumacia a Mosca con l’accusa di apologia di terrorismo. La sentenza si inserisce nel contesto delle tensioni tra l’oppositore e il governo russo, evidenziando le implicazioni politiche di un personaggio che, nel passato, ha rappresentato una voce critica nei confronti di Vladimir Putin.

Mosca, 23 dicembre 2025 – È stato condannato lo scacchista e attivista politico Garry Kasparov, uno dei migliori giocatori della storia degli scacchi e oppositore di Vladimir Putin. Il tribunale di Zamoskvoretsky di Mosca ha ordinato l' arresto in contumacia con l'accusa di apologia del terrorismo. Dopo essere stato costretto ad abbandonare la Russia a causa di “persecuzioni” – nel 2008 aveva tentato di sfidare lo zar alle presidenziali – nel 2013 si è trasferito negli Usa, dove ha continuato la sua battaglia per i diritti civili. È membro del Forum Russia Libera e del Comitato Antiguerra che supporta l'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo scacchista Garry Kasparov arrestato in contumacia. L’accusa di Mosca: “Apologia di terrorismo”. Chi è l’uomo che fa paura a Putin

