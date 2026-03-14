Questa settimana si è chiusa con una diminuzione delle quotazioni nel settore immobiliare. I prezzi dell’energia più alti sono stati al centro dell’attenzione, influenzando negativamente il sentiment degli investitori. Le preoccupazioni riguardano possibili ripercussioni inflazionistiche e le decisioni future delle banche centrali. La situazione ha generato incertezza sui mercati immobiliari, con un calo delle vendite e una maggiore cautela tra gli operatori.

Si chiude una settimana negativa per gli indici immobiliari. Sul sentiment degli investitori pesano i rincari dei prezzi dell’energia che alimentano i timori di pressioni inflazionistiche e pongono interrogativi sulle prossime mosse delle banche centrali. Decisioni che influenzano direttamente il costo del credito e, di conseguenza, la domanda nel mercato immobiliare. BCE, Kazimir: aumento tassi più vicino con guerra. La guerra in Iran e il suo impatto sull’inflazione rischiano di costringere la Banca centrale europea (BCE) ad aumentare i tassi di interesse prima del previsto, ha avvertito Peter Kazimir, governatore della National Bank of Slovakia e membro del consiglio direttivo della BCE, durante un’intervista a Bloomberg. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vendite sull’immobiliare: rincari energetici alimentano timori inflazione

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