L’Iran sta allentando il blackout di internet

Le autorità iraniane hanno iniziato a riaprire parte della rete dopo settimane di blackout. Da martedì, il traffico online nel paese è aumentato, anche se in modo disomogeneo. Secondo i dati di Cloudflare e Kentik, in alcuni momenti si è raggiunto circa il 60 per cento dei livelli di prima dello spegnimento. Restano ancora molte zone senza connessione stabile.

Secondo Filterwatch, alcuni servizi come Google, Bing e ChatGPT risultano accessibili solo in determinate province, mentre molte piattaforme social e di messaggistica restano inutilizzabili o instabili.

Il blackout di Internet in Iran, attuato dal governo per limitare le proteste, potrebbe protrarsi fino a marzo.

L’Iran si trova nuovamente senza connessione internet, una situazione che si ripete nel tempo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

