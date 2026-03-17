È deceduto Tonino Apicella, noto interprete e chitarrista della musica napoletana. Figura rispettata nel panorama musicale locale, ha dedicato molti anni alla diffusione delle melodie tradizionali partenopee. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo musicale e per gli appassionati di musica napoletana. Apicella era anche padre di Mariano, noto artista del settore.

La musica napoletana perde una delle sue voci più autentiche. È morto Tonino Apicella, interprete e chitarrista che per decenni ha rappresentato la tradizione melodica partenopea, lasciando un segno profondo nella cultura musicale cittadina e non solo. Chi era Tonino Apicella. Nato a Napoli negli anni Quaranta, Tonino Apicella aveva iniziato giovanissimo il suo percorso artistico, distinguendosi fin da subito per un talento naturale. La sua voce, calda e riconoscibile, e la sua abilità con la chitarra lo avevano reso uno degli interpreti più apprezzati della scena melodica napoletana. Artista “di piazza”, come si dice nel gergo della tradizione partenopea, aveva calcato i principali palchi e teatri cittadini, portando avanti uno stile fedele alle radici della canzone napoletana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Tonino Apicella, musica napoletana in lutto. Era il padre di Mariano

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