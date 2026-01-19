Lutto per Stefano De Martino è morto il padre Enrico | era malato da tempo

È venuto a mancare Enrico, padre di Stefano De Martino, dopo una lunga malattia. La sua vicinanza e il suo supporto sono stati fondamentali nella vita del figlio, noto ballerino e showman. Ricordato come un uomo forte e presente, Enrico lascia un ricordo di affetto e di stima, simbolo di un legame autentico e duraturo. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla famiglia e sui valori condivisi.

Un regalo da bambino, una pianola con i piedi d'acciaio. Un padre ballerino che prima dice no, poi sale sul palco accanto al figlio. Un ballo in tv a Natale che oggi fa stringere lo stomaco a chi lo rivede. Intorno a Stefano De Martino, in queste ore, c'è un silenzio carico di emozione. Dietro il sorriso da showman e i programmi di successo, infatti, c'è sempre stato lui: Enrico De Martino, il papà che gli ha messo la danza nel sangue ma che, allo stesso tempo, aveva paura per il suo futuro. Un rapporto fatto di scontri, abbracci, sacrifici e scelte radicali, che negli ultimi anni si era trasformato in un legame ancora più forte.

