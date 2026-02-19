È morto Mariano Rubinacci stilista simbolo della sartoria napoletana | tra i clienti De Sica e Pavarotti le sue giacche in mostra al V&A di Londra

Mariano Rubinacci, famoso stilista napoletano, è morto a 83 anni a causa di una grave malattia. La sua morte colpisce il mondo della moda, dove era considerato un maestro della sartoria classica. Rubinacci aveva creato capi unici per clienti come De Sica e Pavarotti, e le sue giacche erano esposte al Victoria and Albert Museum di Londra. La sua bottega nel centro di Napoli rappresentava un punto di riferimento per chi cercava eleganza e artigianalità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore.

È morto Mariano Rubinacci, stilista di fama internazionale. L’imprenditore napoletano aveva 83 anni e il suo nome era legato all’idea di eleganza fatta su misura e di artigianalità autentica. Rubinacci era cresciuto nella London House di via Chiaia, dove il padre Gennaro “Bebè” Rubinacci inventò negli anni ’30 la celebre “giacca napoletana”, con la manica a mappina e la tasca a toppa. Mariano portò avanti la tradizione del padre, fondando la Maison Rubinacci, divenuta un fiore all’occhiello della sartoria italiana. Alcune creazioni sono rimaste impresse nella storia della moda, tanto da entrare a far parte della collezione permanente del Victoria and Albert Museum di Londra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

