Processo Hydra | Affiliati di Ndrangheta Camorra e Cosa Nostra 62 condanne

Il procedimento Hydra ha portato alla condanna di 62 imputati su 80, nell'ambito di un'inchiesta che ha evidenziato un presunto sistema mafioso nel Nord Italia. Il giudice Emanuele Mancini ha confermato l'esistenza di un'alleanza tra esponenti di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra nelle province di Milano e Varese. Questa operazione mette in luce le dinamiche di criminalità organizzata nel cuore del Nord Italia.

AGI - Il gup di Milano Emanuele Mancini ha condannato 62 degli 80 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell'ambito procedimento Hydra sul cosiddetto " Sistema mafioso lombardo " che vedrebbe l'esistenza di un'alleanza in provincia di Milano e Varese tra esponenti al Nord di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. L'accusa di associazione di stampo mafioso è stata riconosciuta per tutti i 24 anni imputati a cui era contestata dalla Dda milanese e dai carabinieri del Nucleo investigativo, ad eccezione di Antonio Romeo. Tra i condannati ci sono i presunti capi Filippo Crea (14 anni), Giuseppe Fidanzati (14 anni), Massimo Rosi (16 anni) Bernardo Pace (14 anni e 4 mesi), Domenico Pace (11 anni e 4 mesi), Michele Pace (12 anni), Giacomo Cristello (11 anni) e Giovanni Abilone (13 anni). 🔗 Leggi su Agi.it

Sistema mafioso lombardo, attesa per oggi la sentenza: chiesti 570 anni di carcere per 78 imputati; Alleanza tra 'Ndrangheta , Mafia e Camorra, accolto il ricorso della Dda: Paolo Aurelio Errante Parrino in custodia cautelare per l'inchiesta Hydra.

