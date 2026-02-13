Caso Duchini la Procura non ci sta | chiesto il processo d' appello dopo l' assoluzione

La Procura di Perugia ha deciso di impugnare l’assoluzione di Antonella Duchini nel caso che la riguarda, sostenendo che ci siano elementi sufficienti per un nuovo processo d’appello. La decisione arriva dopo che la giudice aveva prosciolto l’ex procuratrice aggiunta, suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. La vicenda, che ha tenuto banco per mesi, si arricchisce così di un nuovo capitolo: la richiesta di riconsiderare l’episodio in tribunale.

Nuovo capitolo per la vicenda giudiziaria che coinvolge l'ex procuratrice aggiunta di Perugia, Antonella Duchini. La Procura di Firenze ha, infatti, presentato ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale del capoluogo toscano lo scorso ottobre. L'impugnazione, che riguarda anche l'ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella, all'epoca principale collaboratore della magistrata, si concentra in particolare sul filone della corruzione in atti giudiziari. Secondo l'ipotesi accusatoria, i cui fatti risalgono al 2009, la dottoressa Duchini avrebbe favorito un imprenditore indagato, non per un tornaconto personale diretto, ma in quanto amico di Gisabella.