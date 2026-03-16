È morta Annalisa Petrini, storica capo redattrice del Grande Fratello. La notizia è stata diffusa da Mediaset, lasciando senza parole chi lavora nel mondo del reality e i fan della trasmissione. Petrini era una figura nota nel settore e aveva contribuito alla produzione del programma per molti anni. La sua scomparsa ha sconvolto l’ambiente televisivo.

Un colpo al cuore per il mondo del Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini, storica capo redattrice del reality. Una di quelle presenze fondamentali dietro le quinte, capaci di tenere insieme ritmo, storie e macchina produttiva senza mai finire sotto i riflettori. La notizia, arrivata domenica 15 marzo 2026, ha gelato la produzione proprio nelle ore più delicate: quelle che precedono l’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. E il contrasto, questa volta, è impossibile da ignorare: festa in arrivo, ma clima di dolore negli studi. Una figura chiave dietro le quinte. Nel racconto di chi lavora in tv, ci sono professionisti che diventano casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grande Fratello, è morta Annalisa Petrini: la triste notizia da Mediaset

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