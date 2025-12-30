Grosseto | morì dopo partita di calcetto Riesumata la salma per l’autopsia Indagato il presidente della squadra

A Grosseto, il presidente della squadra di calcetto in cui giocava Matteo Legler, morto improvvisamente durante una partita il 3 dicembre, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. La salma di Legler è stata riesumata per l’autopsia, al fine di chiarire le cause della tragica morte. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità.

Il presidente della squadra di calcio a 8 in cui giocava Matteo Legler, morto improvvisamente durante una partita il 3 dicembre scorso a Grosseto, è stato indagato per omicidio colposo. Il giovane Legler, 29 anni, accusò un malore, rivelatosi poi fatale. La procura del capoluogo maremmano ha aperto un fascicolo sul decesso e disposto l'esumazione della salma per effettuare l'autopsia e chiarire in modo definitivo le cause della morte

