Incidente e paura per Kimi Antonelli | Mercedes contro una berriera come sta il pilota italiano

Kimi Antonelli ha avuto un incidente con la sua Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition. L’auto è finita contro una barriera, provocando paura e preoccupazione. Per ora, non ci sono notizie precise sulle condizioni del pilota, ma i soccorsi sono sul posto. La scena è stata subito chiusa per le verifiche.

Paura per KimiAntonelli, vittima di un incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo della sua esclusiva Mercedes Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition. Stando alle poche notizie fatte filtrare finora, la supercar su cui stava viaggiando il giovane pilota italiano avrebbe urtato una barriera di contenimento collocata lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Come accennato in precedenza, non sono stati diffusi troppi dettagli sulla vicenda che ha visto coinvolto il 19enne bolognese: sul sinistro, a seguito del quale non sarebbe rimasto ferito né il pilota del team di Formula 1 Mercedes-Amg Petronas né nessun'altra persona coinvolta, le forze dell'ordine preposte stanno tuttora conducendo le proprie indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incidente e paura per Kimi Antonelli: Mercedes contro una berriera, come sta il pilota italiano Approfondimenti su Kimi Antonelli Come sta Kimi Antonelli dopo l’incidente a San Marino: fan in ansia, la Mercedes spiega cosa è successo Dopo l’incidente di sabato sera nel Castello di Serravalle, Kimi Antonelli sta bene. Paura per Kimi Antonelli! Incidente stradale a San Marino, l'auto contro una barriera. È illeso Paura a San Marino per Kimi Antonelli, coinvolto in un incidente stradale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Kimi Antonelli Argomenti discussi: Macchina si ribalta tra San Giuliano e Melegnano, paura per tre giovani; Fermo, maxi incidente in contrada Paludi: tre auto coinvolte, due feriti, paura per una bombola di Gpl; Vonn, incidente e paura: caduta nella discesa di Milano Cortina; Paura per una bambina investita in corso Martiri. Necessario l'intervento urgente dei soccorsi. Paura per Kimi Antonelli: incidente stradale a San Marino. Il pilota è illesoIncedente stradale senza conseguenze per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. Lo scorso sabato sera -scrive il team di F1- nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in ... msn.com Incidente a San Marino, paura per Kimi Antonelli: la supercar si schianta contro un muroPaura per Kimi Antonelli. L’auto su cui viaggiava il pilota della Mercedes si è schiantata contro un muro di contenimento lungo la Superstrada di San ... corriereromagna.it Paura nella notte per Kimi Antonelli. Incidente a San Marino, ma il pilota sta bene Leggi cosa è successo - facebook.com facebook Brutto incidente stradale per Kimi #Antonelli a San Marino: la conferma della Mercedes x.com

