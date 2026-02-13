Kimi Antonelli ha dichiarato che la Mercedes è divertente da guidare, ma che la squadra deve ancora migliorare molto sulla vettura. Durante il primo test stagionale al circuito di Sakhir, il giovane pilota ha portato a casa dati importanti, anche se ha evidenziato alcune aree da perfezionare. Antonelli ha sottolineato che, nonostante l’auto offra buone sensazioni in pista, c’è ancora lavoro da fare per rendere la monoposto più competitiva.

Il primo banco di prova stagionale della F1, andato in scena sul tracciato di Circuito Internazionale del Bahrain a Sakhir, ha consegnato una certezza: la Mercedes c’è, e il volto in copertina è quello di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese ha chiuso al comando la terza giornata di test pre-stagionali, firmando un 1’33”669 che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra George Russell. Un risultato significativo non solo per il tempo in sé, ma per la risposta complessiva della monoposto dopo le difficoltà emerse nella giornata precedente. La Mercedes ha completato 127 giri totali, un dato che restituisce solidità al lavoro del team e che pesa più dei riscontri cronometrici, destinati fisiologicamente a migliorare nei prossimi test. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Mercedes bella da guidare, ma abbiamo ancora tanto lavoro su questa macchina”

Un neopatentato di nome Kimi Antonelli si trova al centro di una vicenda che sta facendo discutere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Kimi Antonelli e la sua nuova Mercedes da 332.060 euro; F1, vittoria ‘politica’ della Ferrari sul caso motori Mercedes? Cambia il sistema di controllo; Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è illeso; F1: Test in Bahrain, giorno 2 (mattina): la Ferrari fa una bella figura, una mattina disastrosa per Red Bull e Mercedes.

F1, Kimi Antonelli non si sbilancia sulla Mercedes: Sembra veloce ma è prestoKimi Antonelli sceglie la via della prudenza per giudicare la nuova Mercedes: Per essere bella la macchina è bella, e sembra anche andar forte, ma è presto per dirlo e c'è ancora tanto da imparare. I ... napolimagazine.com

Test F1, terminato il terzo giorno di prove in Bahrain: Antonelli su Mercedes detta il passo, Hamilton con la Ferrari segue a ruotaIl terzo e ultimo giorno dei primi test della Formula 1 2026 a Sakhir si è concluso: giri effettuati e tempi migliori messi a referto dai piloti scesi ... fanpage.it

SI CONCLUDONO I PRIMI TEST IN BAHRAIN: MIGLIOR TEMPO ASSOLUTO DI ANDREA KIMI ANTONELLI #MemasGP #F1Testing - facebook.com facebook

Kimi Antonelli che guarda le altre vetture a bordo pista (curva 11): "Red Bull e Mclaren sono messe bene, quest'ultima anche l'anno scorso aveva un anteriore super. Anche la Ferrari è messa bene ma mi sembra abbia più sottosterzo rispetto alle altre due." #A x.com