Tragedia all' Eremo di Monte Giove | il furto la crisi mistica e la caduta nel vuoto Le ipotesi sulla morte del profanatore

Un uomo è morto all’Eremo di Monte Giove dopo aver subito un furto, aver attraversato una crisi mistica e essere caduto nel vuoto. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava nel bosco vicino all’eremo nella serata del 13 marzo 2026. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze e sulle responsabilità dell’accaduto. Nessun dettaglio sulle eventuali ipotesi al momento è stato confermato.

Fano (Pesaro e Urbino), 13 marzo 2026 - Vagava nel buio dell'eremo, tra fratte e sentieri che tagliano il bosco sulle colline sopra Fano, in preda a un delirio mistico. A un certo punto avrebbe visto una piccola costruzione in pietra, una torricina con una porta, forse scambiata per un riparo dove passare la notte. È entrato. Ma dentro non c'era una stanza: c'era un pozzo profondo circa trenta metri. Un passo nel vuoto e la caduta fatale. Così ha trovato la morte Vasyl Khomiak, il 34enne di origine ucraina trovato nel pozzo all'interno dell'Eremo di Monte Giove. Il disagio e la ricerca spirituale. Secondo le prime ricostruzioni investigative, il giovane soffriva di disturbi psichiatrici ed era seguito dal Centro di salute mentale di Pesaro, con diversi trattamenti sanitari obbligatori alle spalle.