Mercoledì 3 | Tim Burton chiama a raccolta i suoi fedelissimi per la nuova stagione su Netflix

Da nerdpool.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Winona Ryder a Eva Green: ecco tutti gli storici collaboratori del regista che si uniscono al cast dei nuovi episodi in Irlanda. Ottime notizie per i fan della Famiglia Addams: Netflix ha ufficialmente confermato l’inizio della produzione di Mercoledì 3. Le riprese dei nuovi episodi sono attualmente in corso in Irlanda e promettono di espandere ulteriormente l’universo gotico che ha reso la prima stagione la serie in lingua inglese più vista nella storia della piattaforma. Il visionario produttore esecutivo e regista Tim Burton si prepara a tornare dietro la macchina da presa, portando con sé un cast d’eccezione arricchito da storici collaboratori della sua carriera cinematografica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

mercoled236 3 tim burton chiama a raccolta i suoi fedelissimi per la nuova stagione su netflix
© Nerdpool.it - Mercoledì 3: Tim Burton chiama a raccolta i suoi fedelissimi per la nuova stagione su Netflix

Mercoledì 3: Winona Ryder e Tim Burton di nuovo insieme per i nuovi episodiWinona Ryder partecipa alle nuove riprese di un progetto diretto da Tim Burton, dopo anni di collaborazione tra i due.

Mercoledì 3 su Netflix, al via le riprese della terza stagione: il castMercoledì 3, le riprese della terza stagione di ‘Mercoledì’ sono partite a Dublino, in Irlanda, a causa dell’alto numero di visualizzazioni della serie.

Temi più discussi: Mercoledì 3, iniziate le riprese della serie di Tim Burton. Tra le novità Eva Green e Wynona Rider; Mercoledì Addams 3: c’è anche Winona Ryder - Radio Globo; Mercoledì 3 – Iniziate ufficialmente le riprese, dopo Eva Green arriva anche Winona Ryder; Mercoledì 3, Winona Ryder entra nel cast: È perfetta per questo mondo.

mercoledì 3 tim burtonMercoledì 3: Winona Ryder e Tim Burton di nuovo insieme per i nuovi episodiWinona Ryder si unisce al cast di Mercoledì 3! Scopri i dettagli sulla reunion con Tim Burton, i nuovi personaggi e le anticipazioni sulle riprese a Dublino. 2anews.it

Mercoledì 3, iniziate in Irlanda le riprese. Le novità sono Eva Green e Winona RyderL’attrice di Stranger things e Beetlejuice interpreta Tabitha. Burton: L’aggiunta di alcuni cari amici e collaboratori di lunga data rende questa stagione ancora più speciale ... msn.com