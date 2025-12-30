La Brianza che festeggia Tim Burton è uno show col Comune a Seregno Musica no stop al Bloom

La Brianza si anima con un evento dedicato a Tim Burton, organizzato dal Comune di Seregno. Al Bloom, musica e immagini si uniscono in uno spettacolo che ripropone le atmosfere gotico-fiabesche dei film del regista e le composizioni di Danny Elfman, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. Un’occasione per celebrare l’universo visionario di Burton in un ambiente raffinato e suggestivo.

Le atmosfere gotico-fiabesche dei film di Tim Burton e le melodie dark ed evocative del compositore Danny Elfman, in un concerto-spettacolo che farà rivivere l’universo visionario del regista americano. Una festa dedicata alle canzoni degli anni ‘90 e una in cui ci si potrà scatenare tra dance, rock e techno. Sono gli eventi principali messi in campo domani 31, per la notte di San Silvestro, in Brianza. A Seregno al PalaSomaschini di via alla Porada andrà in scena il “ Tim Burton Show “ della band The Spleen Orchestra (in foto). Dalle 22 il gruppo farà immergere in uno show teatrale e musicale ispirato al genio di Tim Burton, facendo viaggiare nel mondo onirico e poetico dell’artista statunitense, grazie a costumi, scenografie e alle suggestive costruzioni musicali di Eflman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

