moneta reporter delle cinque giornate

Un reporter delle Cinque giornate descrive come tra la popolazione, stanca della dominazione austriaca, e il governo imperiale, che affidava tutto alle forze militari, non ci fosse più spazio per un accordo. La tensione tra le parti era palpabile e nessuna soluzione negoziata sembrava più realizzabile. La situazione si era ormai surriscaldata, portando a uno scontro inevitabile.

"Fra la popolazione, che non voleva più saperne della dominazione austriaca, e il governo imperiale, che aveva riposto ogni fiducia nel potere militare per ricondurre all’obbedienza la città rivoltosa, nessuna via di conciliazione era più possibile". È l’incipit di uno scritto del giornalista e patriota Ernesto Teodoro Moneta, premio Nobel per la pace nel 1907, sulle Cinque giornate di Milano, contenuto nel volume "Le guerre, le insurrezioni e la pace nel secolo decimo nono". Un documento dell’insurrezione che tra il 18 e il 22 marzo 1848 portò alla temporanea liberazione della città dal dominio austriaco, tappa fondamentale nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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