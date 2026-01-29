Calcio cinque giornate a Thiaw che ritirò il Senegal

La finale di Coppa d’Africa si è trasformata in un caos che ha avuto conseguenze immediate. Il commissario tecnico del Senegal ha dovuto fare i conti con le conseguenze di quella serata. Per cinque giornate, il difensore Thiaw non potrà scendere in campo, un provvedimento che pesa sulla squadra. La gara ha lasciato il segno, e ora la nazionale senegalese cerca di riorganizzarsi.

Roma, 29 gen. (askanews) – Il caos esploso nella finale di Coppa d’Africa è costato caro al Senegal e, in particolare, al suo commissario tecnico. La Confederazione africana di calcio ha inflitto a Pape Thiaw una squalifica di cinque giornate e una multa da 100mila dollari per gli incidenti che hanno segnato la sfida contro il Marocco. Una partita surreale, vinta dal Senegal 1-0 dopo i tempi supplementari, ma macchiata da proteste furiose. Sul finale dei tempi regolamentari, la decisione dell’arbitro? confermata dal Var? di concedere un rigore al Marocco ha scatenato la reazione senegalese: su indicazione dello stesso Thiaw, alcuni giocatori hanno abbandonato il campo in segno di protesta.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Thiaw Senegal Mendy dice che “il calcio ha vinto” mentre il Senegal torna dalla protesta negli spogliatoi per vincere la Coppa d’Africa Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale di Coppa d’Africa, superando il Marocco dopo un episodio di protesta negli spogliatoi. Senegal campione d’Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Thiaw Senegal Argomenti discussi: Eccellenza – Fossano, che botta! Fausto Rossi squalificato per cinque giornate; Ivan Maraia detta i tempi alle cinque giornate del Tau Altopascio; Squalifica pesante per Fausto Rossi: cinque giornate all’ex Juve, stop lungo in casa Fossano; Calcio a 5 Serie A2, Girone A. Il riassunto della 14ª giornata. Calcio, cinque giornate a Thiaw che ritirò il SenegalRoma, 29 gen. (askanews) – Il caos esploso nella finale di Coppa d’Africa è ... msn.com Caos finale in Coppa d'Africa, 5 giornate di stop al ct del Senegal?u0006S {0?o?u0003??DD???.? (??u0007h;?fu001cu001cM??^pu0018`fu001aqpx??R?DX:u0013Yf??e?x?L;6???mB=???j?,??>u0011 ???&b?u0010u0015?q*?gRZ#?f3?i/? ???C#?u0001u001b*3?f?f VF?g?u001c?|q?K?u0006fu0017-? ... ansa.it – Termina – la sfida tra Virtus Calcio e Palermo C5, con i rosanero che vedono sfumare a cinque secondi dal triplice fischio una vittoria che avrebbe permesso di consolidare ulteriormente la posizione nelle zone alte della - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.