LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Dosso e Fabbri!

Il meeting di atletica a Torun ha attirato numerosi atleti italiani, tra cui Dosso e Fabbri, che cercano di ottenere risultati importanti. La competizione si svolge in un’atmosfera intensa, con gli atleti che si sfidano sulla pista polacca per migliorare le loro prestazioni. I partecipanti puntano a ottenere punti utili per le classifiche internazionali, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni fase della gara. La sfida tra i migliori promuove un confronto serrato e ricco di emozioni.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del World Indoor Tour, massimo circuito dell’atletica al coperto che questa sera avverrà a Torun, in Polonia con molti azzurri che daranno il meglio di loro per vincere o per lo meno lottare in tutte le discipline protagoniste del pomeriggio polacco. Questa è l’ultima tappa del World Indoor Tour, che si chiuderà proprio nello stesso amplesso sportivo dove, tra esattamente un mese, tra il 20 e il 22 marzo, gli atleti di tutto il mondo gareggeranno per i Campionati Mondiali indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Battocletti e FabbriL’atleta italiana Battocletti ha conquistato un risultato importante a Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, a causa della sua strategia vincente e di una buona condizione fisica. LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: ottimo esordio di DossoQuesta sera a Ostrava si è aperta la stagione indoor con le gare di atletica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Athletics Indoor Tour Gold, due meeting su Sky; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti; LIVE Fabbri vince a Liévin con 21,82; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streaming. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaNella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l'ultima tappa stagionale di livello ... oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e BattoclettiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo - facebook.com facebook World Rowing Indoor Championships: Panizza guida la carica dei 34 italiani in gara nel primo weekend tinyurl.com/2ew5zpns #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com