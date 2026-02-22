LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Dosso e Fabbri!

Il meeting di atletica a Torun ha attirato numerosi atleti italiani, tra cui Dosso e Fabbri, che cercano di ottenere risultati importanti. La competizione si svolge in un’atmosfera intensa, con gli atleti che si sfidano sulla pista polacca per migliorare le loro prestazioni. I partecipanti puntano a ottenere punti utili per le classifiche internazionali, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni fase della gara. La sfida tra i migliori promuove un confronto serrato e ricco di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del World Indoor Tour, massimo circuito dell’atletica al coperto che questa sera avverrà a Torun, in Polonia con molti azzurri che daranno il meglio di loro per vincere o per lo meno lottare in tutte le discipline protagoniste del pomeriggio polacco. Questa è l’ultima tappa del World Indoor Tour, che si chiuderà proprio nello stesso amplesso sportivo dove, tra esattamente un mese, tra il 20 e il 22 marzo, gli atleti di tutto il mondo gareggeranno per i Campionati Mondiali indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'atleta italiana Battocletti ha conquistato un risultato importante a Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, a causa della sua strategia vincente e di una buona condizione fisica.

Questa sera a Ostrava si è aperta la stagione indoor con le gare di atletica.

