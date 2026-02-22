LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Fabbri dietro gli statunitensi Distin in testa nel salto in alto femminile

Fabbri si posiziona dietro gli statunitensi durante la gara di atletica al Torun 2026, mentre Distin guida nel salto in alto femminile. La competizione registra un errore di Levchenko, che perde terreno, e Zodnik si avvicina in classifica. La tensione aumenta tra gli atleti che cercano di migliorare le proprie prestazioni. I primi risultati mostrano una gara combattuta e ricca di emozioni. La fase finale si avvicina e le sorprese sono dietro l'angolo.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Fabbri dietro gli statunitensi, Distin in testa nel salto in alto femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 16.44 SALTO IN ALTO – Secondo errore per Levchenko, con Zodnik che invece la supera in classifica. L'ucraina ha l'ultimo tentativo. 16.42 SALTO IN ALTO – Distin supera al primo tentativo i 194 cm e passa in testa! 16.40 SALTO IN ALTO – Primo errore per Levchenko, che arriva nei 194 cm. Aspettiamo la risposta di Distin. 16.38 GETTO DEL PESO – Errore di Enekwechi al quinto tentativo. Difficile che il nigeriano possa superare il nostro azzurro, che ha un tentativo ancora per raggiungere gli statunitensi. 16.36 SALTO IN ALTO – Levchenko e Distin continuano il loro percorso netto, con Zodnik che invece fallisce il primo tentativo.