Atletica indoor | Furlani vince a Ostrava con 8,30 nel lungo

A Ostrava, durante il meeting Gold del World Indoor Tour, l’atletica italiana ottiene una vittoria importante. Furlani salta a 8,30 nel lungo e batte Tentoglou, regalando un risultato di rilievo. Bene anche Arese, mentre Molnar stabilisce il record europeo nei 400 metri indoor. Un pomeriggio da ricordare per l’atletica italiana.

Il talento italiano vince battendo Tentoglou nel meeting Gold in Repubblica Ceca. Bene anche Arese, mentre Molnar firma il record europeo dei 400 indoor Pomeriggio da incorniciare per l’atletica italiana a Ostrava, tappa Gold del World Indoor Tour, uno dei circuiti più prestigiosi del panorama mondiale indoor. A prendersi la scena è ancora una volta Mattia Furlani, che nel salto in lungo firma una vittoria di altissimo profilo con 8,30 metri, confermandosi imbattuto in questo avvio di stagione e lanciando segnali chiarissimi in vista dei Mondiali indoor. Il campione del mondo indoor del lungo centra il secondo successo consecutivo dopo quello di Parigi e lo fa con una gara di grande solidità tecnica e mentale.🔗 Leggi su Sportface.it

