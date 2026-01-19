Europei di Short Track Italia immensa a Tilburg | brillano in bacheca otto medaglie in totale

Gli Europei di Short Track a Tilburg hanno visto la nazionale italiana conquistare complessivamente otto medaglie. Un risultato che testimonia il livello competitivo e la crescita del team, preparato con l’obiettivo di ottenere buoni risultati anche alle imminenti Olimpiadi Invernali. La partecipazione e le medaglie ottenute rappresentano un segnale positivo per il movimento sportivo italiano nel settore.

Tilburg – Ha chiuso con otto medaglie scintillanti gli Europei di Short Track una splendida Italia, che punta ai successi alle Olimpiadi Invernali di casa. A salire sul podio sono state Arianna Fontana e Arianna Sighel. La prima Azzurra, che sarà la portabandiera ai Giochi, ha conquistato un super oro continentale nei 1500 metri, mentre la seconda atleta tricolore ha messo al collo il bronzo nella stessa gara. Quindi la Nazionale ha ottenuto una meravigliosa doppietta. Nell’ultima giornata di finali, sono saliti sul podio anche Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo nei 1000 metri maschili.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara

Dal 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, si svolgono i Campionati europei di short track 2026. L’Italia si prepara a confrontarsi con le altre nazionali europee in questa importante tappa, che rappresenta l’ultimo grande evento prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione offrirà un’occasione per testare le prestazioni e conquistare medaglie in vista delle Olimpiadi.

Short track, Europei di Tilburg tappa verso Milano Cortina: Italia al via con Sighel leader

Gli Europei di short track di Tilburg, che si svolgeranno dal 16 gennaio, costituiscono un'importante tappa nel percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina. L’Italia si presenta con Sighel come principale rappresentante, puntando a risultati significativi in una competizione che riunisce le migliori squadre europee. Questa manifestazione offre l’opportunità di valutare lo stato di forma degli atleti e di consolidare la preparazione in vista delle prossime sfide internazionali.

