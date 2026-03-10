Mondiali di Short Track 2026 l’Italia in gara a Montreal per le medaglie

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, l’Italia parteciperà alla cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short-Track, che si terranno alla Maurice Richard Arena di Montreal, in Canada. La competizione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e rappresenta un momento importante per il circuito internazionale di questa disciplina. La manifestazione si svolge su tre giorni e prevede varie gare di velocità e tecnica.

Montreal – Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) sarà teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short-Track. La manifestazione concluderà la stagione 2025-26 della disciplina dopo le quattro tappe del World Tour e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia prenderà parte all’appuntamento con dieci atleti, equamente divisi fra i due generi. Nel settore maschile gareggeranno Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

