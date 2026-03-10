Mondiali di Short Track 2026 l’Italia in gara a Montreal per le medaglie

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, l’Italia parteciperà alla cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short-Track, che si terranno alla Maurice Richard Arena di Montreal, in Canada. La competizione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e rappresenta un momento importante per il circuito internazionale di questa disciplina. La manifestazione si svolge su tre giorni e prevede varie gare di velocità e tecnica.

Montreal – Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) sarà teatro della cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short-Track. La manifestazione concluderà la stagione 2025-26 della disciplina dopo le quattro tappe del World Tour e i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia prenderà parte all’appuntamento con dieci atleti, equamente divisi fra i due generi. Nel settore maschile gareggeranno Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Montreal 2026: Italia pronta ai Mondiali di Short TrackLa cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short Track si svolgerà a Montreal tra il 13 e il 15 marzo 2026, con la partecipazione della... Short track, Mondiali di Montreal: i convocati dell’Italia per la rassegna iridataDal 13 al 15 marzo alla Maurice Richard Arena di Montreal si disputano i Campionati Mondiali di short track che chiuderanno la stagione 2025-26. CONTI/MACII da PELLE D'OCA: terzi nel Team Event | #MilanoCortina2026 Approfondimenti e contenuti su Mondiali di Short Track 2026 l'Italia... Temi più discussi: Short Track, nel weekend i Mondiali di Montreal con 10 italiani - FISG; La Nazionale vola in Canada per i Mondiali: in pista 10 azzurri nella tre giorni iridata di Montréal; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali di short track, Lorenzo Previtali va a caccia di nuove medaglie. Short Track: l’Italia ai Mondiali di Montreal dal 13 al 15 marzoLa stagione dello short track si chiude con la manifestazione iridata. Si comincia venerdì con le qualificazioni. vicenzareport.it Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Pietro Sighel medita la rivincita, c’è una new entryAppuntamento fissato da venerdì 13 a domenica 15 marzo per i Campionati Mondiali di short track 2026, ultimo grande evento della stagione olimpica che si ... oasport.it Il 20enne di Calusco d'Adda sarà impegnato nella rassegna iridata in programma dal 13 al 15 marzo prossimi. #previtali #mondiali #shorttrack #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Pietro Sighel medita la rivincita, c’è una new entry - x.com