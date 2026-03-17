Monaldi stop ai trapianti pediatrici | la Regione blocca tutto fino al ripristino della sicurezza

La Regione ha deciso di sospendere tutti i trapianti pediatrici presso l’ospedale Monaldi a seguito della morte di un bambino durante un intervento. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire le procedure. Il direttore generale dell’ospedale ha annunciato misure straordinarie per affrontare la situazione e ha evidenziato la necessità di interventi strutturali immediati.

Dopo la morte del piccolo Domenico, Fico dispone misure straordinarie: “Quadro preoccupante, servono interventi strutturali indifferibili” Stop alla ripresa dei trapianti cardiaci pediatrici all’ospedale Monaldi di Napoli. È questa la decisione stabilita dal presidente della Regione,Roberto Fico, alla luce dellegravi criticitàemerse dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso febbraio in seguito a un trapianto di cuore. Il programma, già sospeso nelle scorse settimane dalla dirigenza dell’Azienda ospedaliera dei Colli, resterà fermo fino a quando non saranno pienamente ripristinate tutte le condizioni di sicurezza necessarie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monaldi, stop ai trapianti pediatrici: la Regione blocca tutto fino al ripristino della sicurezza Articoli correlati Leggi anche: “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico Leggi anche: Monaldi: stop ai trapianti pediatrici finché non sarà garantita la massima sicurezza Tutti gli aggiornamenti su Monaldi stop ai trapianti pediatrici la... Temi più discussi: Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Domenico, il governatore Fico: Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi; Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi; Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: stop ai trapianti di cuore pediatrici. Il caso Monaldi e lo stop ai trapianti pediatriciLo stop trapianti pediatrici al Monaldi è ufficiale dopo l'ispezione di Fico. Emerse gravi criticità e omissioni organizzative. stylo24.it Monaldi: stop ai trapianti pediatrici finché non sarà garantita la massima sicurezzaMonaldi: il presidente Fico stoppa i trapianti di cuore pediatrici. Riapertura solo con nuovi chirurghi e sale dedicate. Trasferito il Centro Trapianti. 2anews.it NanoTV. . #Napoli- Minaccia i Sanitari al Monaldi dopo lite su cure alla sorella: denunciata una 55enne Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Morte del piccolo Domenico, il governatore Fico: «Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi» x.com