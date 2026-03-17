Monaldi | stop ai trapianti pediatrici finché non sarà garantita la massima sicurezza

Il presidente dell'ospedale Monaldi ha annunciato lo stop ai trapianti di cuore pediatrici fino a quando non saranno garantiti i massimi livelli di sicurezza. La riapertura delle procedure sarà possibile solo se saranno disponibili nuovi chirurghi specializzati e sale dedicate alle operazioni. La decisione riguarda specificamente i trapianti pediatrici e coinvolge le strutture dell'ospedale.

Monaldi: il presidente Fico stoppa i trapianti di cuore pediatrici. Riapertura solo con nuovi chirurghi e sale dedicate. Trasferito il Centro Trapianti. Il Monaldi non riaprirà il proprio reparto di trapianto cardiaco pediatrico fino a quando non saranno ristabiliti tutti i parametri di sicurezza necessari a tutelare i piccoli pazienti. È questa la linea ferma adottata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a seguito dei drammatici eventi legati alla scomparsa del piccolo Domenico. Il programma, già precedentemente congelato dai vertici dell'azienda sanitaria, resterà sospeso a tempo indeterminato, subordinando la sua ripresa a una profonda ristrutturazione organizzativa e strutturale dell'unità operativa. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Monaldi: stop ai trapianti pediatrici finché non sarà garantita la massima sicurezza Articoli correlati Leggi anche: “Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi” Il presidente della Regione Campania dopo la morte di Domenico Monaldi, stop ai trapianti pediatrici: il governatore Fico ordina la chiusura del programma dopo la morte del piccolo DomenicoIl programma di trapianto cardiaco pediatrico all’ospedale Monaldi di Napoli è stato sospeso e non riprenderà “fino a quando non saranno... Altri aggiornamenti su Monaldi stop ai trapianti pediatrici... Temi più discussi: Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Domenico, il governatore Fico: Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi; Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: stop ai trapianti di cuore pediatrici; Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi. Il caso Monaldi e lo stop ai trapianti pediatriciLo stop trapianti pediatrici al Monaldi è ufficiale dopo l'ispezione di Fico. Emerse gravi criticità e omissioni organizzative. stylo24.it Monaldi, stop ai trapianti pediatrici: il governatore Fico ordina la chiusura del programma dopo la morte del piccolo DomenicoIl programma di trapianto cardiaco pediatrico all’ospedale Monaldi di Napoli è stato sospeso e ... msn.com Arrivano i primi risultati dell’ispezione regionale sulla Cardiochirurgia pediatrica del Monaldi dopo il caso di Domenico. E non sono buoni - facebook.com facebook Morte del piccolo Domenico, il governatore Fico: «Stop ai trapianti pediatrici al Monaldi» x.com