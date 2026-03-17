Il governatore ha disposto la sospensione del programma di trapianto cardiaco pediatrico all’ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte di un bambino di nome Domenico. La decisione è stata presa in seguito a quanto accaduto durante le procedure di trapianto, portando alla chiusura temporanea del reparto dedicato ai trapianti pediatrici. La misura riguarda tutte le attività di trapianto per i pazienti più giovani nella struttura.

Il programma di trapianto cardiaco pediatrico all’ospedale Monaldi di Napoli è stato sospeso e non riprenderà “fino a quando non saranno integralmente ricostituite le condizioni di sicurezza necessarie”: è questa la decisione del presidente della Regione Campania Roberto Fico dopo la tragica morte del piccolo Domenico avvenuta lo scorso 21 febbraio. Il programma era già stato sospeso dalla dirigenza dell’azienda sanitaria nelle scorse settimane, ma ora arriva la conferma ufficiale dello stop fino alla risoluzione delle criticità emerse. La continuità assistenziale per i pazienti in lista d’attesa è attualmente garantita attraverso una convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Monaldi, stop ai trapianti pediatrici: il governatore Fico ordina la chiusura del programma dopo la morte del piccolo Domenico

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