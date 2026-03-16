Domenico morto al Monaldi Regione Campania dispone ispezione straordinaria Stop a trapianti pediatrici
Dopo la morte di un bambino al Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito, la Regione Campania ha deciso di avviare un’ispezione straordinaria presso l’ospedale. In conseguenza di questo episodio, è stato temporaneamente sospeso il reparto di trapianti pediatrici. La notizia arriva mentre si attendono ulteriori approfondimenti sulle cause dell’accaduto.
(Adnkronos) – Dopo la vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito, la Regione Campania dispone un'ispezione straordinaria. "L'istruttoria condotta nelle scorse settimane dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ha accertato un quadro di criticità più grave di quanto inizialmente emerso: protocolli di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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