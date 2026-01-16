Virtus Aversa 3 partite in una settimana Tiozzo | Momento decisivo della stagione

La Virtus Aversa si appresta a vivere una settimana di impegni cruciali, con tre partite in programma. Tiozzo ha sottolineato come questo periodo rappresenti un momento decisivo della stagione. Domenica 18 gennaio, alle ore 17, la squadra scenderà in campo per affrontare una delle sfide più rilevanti del calendario. Un’occasione per consolidare il percorso e affrontare con determinazione le prossime sfide.

La Virtus Aversa si prepara a una settimana intensa e ricca di appuntamenti importanti. Domenica 18 gennaio, alle ore 17.30, la squadra sarà in trasferta contro Prata di Pordenone. Mercoledì 21 gennaio, alle ore 20.30, al PalaJacazzi andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia contro.

