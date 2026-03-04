Quali missili del suo arsenale sta lanciando l’Iran nella sua strategia del logoramento

Da sabato, quando Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l’Iran, le forze di difesa israeliane riferiscono di aver distrutto almeno duecento lanciatori di missili. Questi attacchi fanno parte di ciò che viene definita una

Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), da quando sabato Stati Uniti e Israele hanno iniziato ad attaccare l’Iran sarebbero stati distrutti almeno duecento lanciatori di missili balistici iraniani, circa la metà di quelli attualmente in possesso da Teheran. Prima della guerra dei Dodici giorni lanciata da Israele lo scorso giugno, la stima era che nell’arsenale iraniano ci fossero circa 3.000 missili balistici, ma i rapporti di intelligence suggerivano che gli iraniani avevano in programma di produrne fino a 8.000 entro il 2027. L’arsenale iraniano è composto da sistemi a corto, medio e lungo raggio, dislocati in depositi e basi missilistiche visibili dalle immagini satellitari e altre sotterranee: sono almeno cinque le “città missilistiche” sotterranee in diverse province, tra cui Kermanshah e Semnan. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive(Adnkronos) – Nelle prime ore di sabato l’azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha aperto un confronto ad alta intensità...

L’arsenale dell’Iran resta letale: missili, droni e siluri minaccia diretta a truppe UsaIn risposta alla crescente minaccia, l’Amministrazione Trump ha schierato nella regione la portaerei Uss Abraham Lincoln e ulteriori aerei da guerra,...

Quali missili del suo arsenale sta lanciando l'Iran nella sua strategia del logoramentoDopo ormai quattro giorni di contrattacchi Teheran continua a lanciare su Israele e sulle basi americane nel Golfo missili a corto raggio e droni Shahed, più rudimentali, prendendo di mira anche infra ... ilfoglio.it

Missili a corto raggio, droni economici e autonomia tattica: dentro la strategia di rappresaglia dell’Iran contro gli Usa, Israele e i loro alleati nel GolfoPer rispondere alla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele e far fronte alla decapitazione dei propri vertici, la Repubblica islamica ha adottato un particolare approccio difensivo e una risposta v ... tpi.it

