La scadenza per la presentazione del Modello RED 2026, prevista per il 28 febbraio, è ormai trascorsa. È possibile una proroga fino al 30 marzo, ma questa non è ancora ufficialmente confermata. Le persone interessate devono quindi verificare eventuali comunicazioni ufficiali o aggiornamenti da parte degli enti competenti. La proroga, se confermata, consentirebbe di completare le pratiche entro quella nuova data.

La scadenza ordinaria per la presentazione del Modello RED 2026, fissata al 28 febbraio, è ormai passata. Tuttavia, secondo quanto segnalato da CAF e patronati, l’Inps potrebbe concedere una proroga fino al prossimo 30 marzo, anche se al momento non è stata ancora formalizzata. L’adempimento riguarda sia la Campagna RED ordinaria 2025 (per i redditi 2024) sia i Solleciti RED 2024 (per i redditi 2023) e riguarda tutti i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito. Cos’è il Modello RED e chi deve presentarlo. Il RED, o dichiarazione della situazione reddituale, è la dichiarazione obbligatoria per chi riceve prestazioni Inps collegate al reddito e non ha già fornito all’Istituto tutti i dati necessari tramite il modello 730 o il Modello Redditi PF. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modello RED 2026: proroga possibile al 30 marzo

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