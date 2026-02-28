30 CFU | non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026 Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzo

Da orizzontescuola.it 28 feb 2026

Durante il question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata discussa la possibilità di inserire i 30 CFU con riserva nella GPS sostegno 2026. È stato chiarito che il titolo deve essere conseguito entro il 16 marzo e che non è consentito inserirli come riserva.

Nel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata affrontata una questione relativa alla dichiarazione dei titoli ai fini del punteggio nelle GPS. Il focus si è concentrato sulla possibilità di inserire i 30 CFU con riserva, anche per l’incremento del punteggio nella tabella del sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

