Graduatorie GPS 2026 28 aperte | Docentiit ti guida punteggio provincia domanda

L’apertura delle graduatorie GPS 202628 deriva dalla pubblicazione ufficiale delle date di presentazione delle domande. Le scuole potranno inserire o aggiornare le proprie richieste a partire dal 23 febbraio 2026 alle 12:00. La piattaforma Docenti.it fornisce assistenza durante questa fase, consentendo ai docenti di verificare il punteggio e scegliere la provincia di interesse. La procedura resta aperta fino a nuova comunicazione, permettendo di completare le pratiche in tempo utile.

Si parte con l’aggiornamento GPS dal 23 febbraio 2026 alle ore 12:00. Si apre la finestra per presentare l’istanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), valide per il biennio 202628. La domanda si chiude il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. In queste settimane succede sempre la stessa cosa: chi entra in. L'articolo Graduatorie GPS 202628 aperte: Docenti.it ti guida (punteggio, provincia, domanda). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026/28: come si presenta domanda, punteggio titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]Da oggi si apre la possibilità di presentare domanda per le nuove graduatorie GPS 202628.

Graduatorie GPS 2026, anche agli ITP spetta il punteggio aggiuntivo dell’abilitazione: 12 o 24 punti. Come si compila domandaLa pubblicazione delle graduatorie GPS 2026 si basa sulla decisione di includere anche gli ITP, attribuendo loro 12 o 24 punti per l’abilitazione.

Graduatorie GPS 2026: domanda dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. UfficialeGraduatorie GPS 2026/28: le date per l'aggiornamento sono dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Il Ministero ha comunicato la data ai sindacati. L'Ordinanza sarà pubblic ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026/28: nessun vincolo al cambio provincia e all’inserimento in nuove classi di concorsoScopri i vantaggi della mobilità con nessun vincolo al cambio provincia per i docenti. Aggiornati sulle GPS 2026/2028. informazionescuola.it

