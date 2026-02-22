Graduatorie GPS 2026 anche agli ITP spetta il punteggio aggiuntivo dell’abilitazione | 12 o 24 punti Come si compila domanda

La pubblicazione delle graduatorie GPS 2026 si basa sulla decisione di includere anche gli ITP, attribuendo loro 12 o 24 punti per l’abilitazione. La novità più rilevante riguarda la possibilità di inserire il punteggio aggiuntivo nelle domande online. Questa modifica permette agli insegnanti di migliorare la propria posizione nelle graduatorie, soprattutto nelle classi di concorso della prima fascia e del sostegno. La procedura di compilazione si svolge sulla piattaforma ufficiale.

Una delle novità della piattaforma per la compilazione della domanda GPS 202628 riguarda le classi di concorso ITP prima fascia e, di conseguenza, nella graduatoria prima fascia sostegno. L'avvio della presentazione della domanda è previsto per il 23 febbraio ore 12, con chiusura della piattaforma il 16 marzo ore 23:59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, quando spetta doppio punteggio per abilitazione delle classi di concorso accorpate: la proposta del CSPIIl CSPI propone una modifica nelle future graduatorie GPS 2026, introducendo il riconoscimento di doppio punteggio per le abilitazioni delle classi di concorso accorpate.

Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]L’ordinanza sulle graduatorie GPS 202628 è stata pubblicata, creando attesa tra gli insegnanti interessati.

