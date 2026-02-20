Puglia costa a rischio | 26 milioni di euro per fermare l’erosione

La Puglia ha deciso di investire 26 milioni di euro per arginare l’erosione delle sue coste, che minaccia spiagge e insediamenti. La regione ha individuato le zone più a rischio, come le scogliere alte e le aree con forte perdita di sabbia. Questi fondi serviranno a rafforzare le opere di protezione e a realizzare interventi di consolidamento. Le iniziative puntano a salvaguardare il patrimonio naturale e le attività turistiche lungo la costa.

Puglia sotto pressione: 26 milioni di euro per proteggere le coste dall'erosione. La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per interventi urgenti di contrasto all'erosione costiera, concentrandosi sulle aree più vulnerabili come le coste alte e rocciose. L'iniziativa, nata da un confronto tra il presidente Antonio Decaro e i rappresentanti delle province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, mira a fornire una risposta immediata ai danni crescenti causati da crolli e agenti atmosferici lungo il litorale regionale. Un confronto necessario: la fragilità del litorale pugliese. L'incontro, tenutosi il 20 febbraio 2026, ha rappresentato un punto di svolta nella gestione delle coste pugliesi.