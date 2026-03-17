Domani, l’Atalanta scenderà in campo a Monaco di Baviera contro una squadra tedesca, con circa 3700 tifosi bergamaschi pronti a seguirla. La trasferta è stata pianificata nei dettagli e i supporter stanno partendo in diverse fasce di orario, tra oggi, stanotte e domani mattina, per sostenere la squadra durante la partita.

Bergamo, 17 marzo 2026 – La carica dei 3700 bergamasch i in viaggio tra oggi, stanotte e domani mattina, verso Monaco di Baviera. Domani sera alle 21 l’ Atalanta sarà di scena nella monumentale Allianz Arena da 75mila posti, l’arena che ha ospitato l’ultima finale di Champions tra PSG e Inter, dove andrà in caccia di un altro risultato storico nelle sue notti europee. Inutile fare calcoli in ottica qualificazione. Per ribaltare il terrificante 6-1 di una settimana fa a Bergamo servirebbero sei gol di scarto, o almeno cinque per agguantare i supplementari. Qualcosa di impensabile. Ma c’è una partita da giocare (che vale quasi tre milioni di premio Champions) che l’Atalanta vuole provare comunque a vincere, per regalare una soddisfazione da ricordare ai 3700 bergamaschi salito fino a Monaco e fare festa comunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Missione impossibile: l’Atalanta domani a Monaco seguita da 3700 tifosi

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