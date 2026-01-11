Chiesa Juventus Slot esce allo scoperto | le parole del tecnico del Liverpool sull’esterno Cambia il suo futuro? Le ultime

Il tecnico del Liverpool, Slot, ha recentemente commentato pubblicamente la situazione di Chiesa alla Juventus. Le sue parole offrono uno sguardo sulla possibile evoluzione del percorso dell’esterno italiano, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori. In questo articolo, analizzeremo le dichiarazioni e le eventuali implicazioni per il futuro di Chiesa, nel contesto della stagione e delle strategie di mercato della Juventus.

Chiesa Juventus, Slot per la prima volta parla della situazione dell'esterno italiano. Parole che sembrano chiarire il futuro del giocatore. Il futuro di Federico Chiesa si intreccia nuovamente con le dinamiche del calciomercato italiano, alimentando un dibattito acceso tra la Premier League e la Serie A. Nonostante le insistenti voci che vorrebbero un clamoroso ritorno alla Juve, le ultime dichiarazioni di Arne Slot sembrano tracciare un percorso diverso, almeno nell'immediato futuro del giocatore a Liverpool. Alla vigilia della sfida di FA Emirates Cup contro il Barnsley, il tecnico dei Reds ha voluto fare chiarezza sulla condizione fisica e psicologica dell'esterno italiano.

